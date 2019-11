San Rocchetto, lettera dei costruttori ai consiglieri: «Attenti a come votate»

Non è ancora giunta al termine la maratona del consiglio comunale di Verona per l'approvazione della Variante 23 al Piano degli Interventi. L'ultimo ostacolo sembra essere la scheda sull'intervento edilizio in zona San Rocchetto, a Quinzano. Un ostacolo che potrebbe essere superato nella prossima seduta, «se ai consiglieri di maggioranza passerà la paura», ha scritto il consigliere di opposizione Michele Bertucco.

La paura, secondo Bertucco, è stata scatenata da una lettera inviata dai legali della società Eureka, riconducibile al costruttore Leardini, che avrebbero invitato i consigliere a fare attenzione a come avrebbero votato sul piano urbanistico di San Rocchetto. Un procedura che si è ripetuta, ma con altri protagonisti, per il centro commerciale in zona Cercola.