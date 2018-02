San Bonifacio, i candidati della Lega Nord: "Sicurezza è emergenza reale"

Conferenza stampa sul tema della sicurezza al bar della stazione di San Bonifacio da parte della Lega Nord. Oltre ai candidati veronesi del Carroccio era presente anche il commissario della sezione locale della Lega, Debora Marzotto, che ha spiegato la scelta del luogo come simbolo della reale situazione di disagio e insicurezza per i cittadini del territorio.

Negli ultimi anni - ha detto Marzotto - c'è stato un grosso aumento di extracomunitari nullafacenti, che bivaccano e molestano i frequentatori della zona. Il tragitto dei pendolari fino al parcheggio diventa pericoloso, e non solo per le donne. Negli ultimi mesi si è verificata una serie di risse, aggressioni e atti vandalici, l'amministrazione si è limitata a ipotizzare di destinare le sale sopra al bar ad agenti, per un presidio costante, sale in cui però abita già il personale delle ferrovie.

Il candidato Paolo Paternoster ha dichiarato: "È inaccettabile. Il sindaco potrebbe attivarsi con il prefetto per garantire l'attenzione minima indispensabile a tutelare i cittadini" e Lorenzo Fontana, anche lui candidato per la Lega Nord ha aggiunto: "Il sociologo Baumann diceva che sicurezza e libertà vanno di pari passo. Gli onesti devono restare sereni, i disonesti devono sapere a cosa vanno incontro. Non vogliamo zone off-limits, né essere schiavi a casa nostra".

Intanto, la coalizione di centrodestra ha ricevuto ufficialmente l'appoggio di Pensiero e Azione. Domenico Francullo e Andrea Miglioranzi hanno dichiarato di volersi schierare dalla parte di quell'area politica a cui fa riferimento l'attuale amministrazione comunale di Verona.