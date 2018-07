Salvini a Verona da ministro, sabato prima nel capoluogo poi ad Oppeano

Doveva essere questa sera, 13 luglio, l'intervento del ministro dell'interno Matteo Salvini nel primo giorno della festa della Lega ad Oppeano. "Per cause di forza maggiore", come hanno riferito gli organizzatori, il leader leghista interverrà domani ad Oppeano, verso le 21. Ma prima, Salvini sarà presente al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Verona, in programma sempre domani alle 19.15. Dopo la riunione del Comitato, il ministro s'intratterrà con la stampa e poi, molto verosimilmente, correrà ad Oppeano dove lo aspettano a braccia aperte in una festa giunta alla sue edizione numero 21. Sul palco, domani, insieme a Salvini ci sarà un altro ministro leghista, il veronese Lorenzo Fontana, e il segretario della Lega in Veneto Gianantonio Da Re.