Autonomia, Salvini a Padova conferma: "Mercoledì la firma del preaccordo"

Domani, 28 febbraio, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia firmerà a Roma il preaccordo sull'autonomia. L'annuncio era già stato dato dallo stesso Zaia, ed è stato rilanciato ieri, 26 febbraio, dal leader della Lega Nord Matteo Salvini al PalaGeox di Padova, come riporta la Redazione di PadovaOggi.

I temi ribaditi ieri sono stati quelli che tutti i candidati della Lega Nord continuano a ribadire in questa campagna elettorale: la sicurezza, l'immigrazione, la flat tax e la rinegoziazione dei trattati con l'Europa. Ma il jolly che la Lega può giocare in Veneto è quello dell'autonomia e Salvini non ha perso occasione per sottolineare la firma che arriverà alla fine di questo mese di febbraio. E dopo il plateale giuramento sul Vangelo che il leader del Carroccio ha fatto a Milano, Salvini ha ribadito la vicinanza del suo programma ai temi dell'elettorato ultracattolico, dalla famiglia formata solamente da un uomo e una donna agli incentivi per aumentare il tasso di natalità.