Salvataggio di Melegatti, la soddisfazione del presidente Luca Zaia: "La notizia più bella"

«Per molto più di un secolo la Melegatti ha contribuito a scrivere la storia delle produzioni dolciarie venete e veronesi. La notizia che potrà continuare a farlo è la più bella che ci si potesse attendere, prima di tutto per i lavoratori, ai quali è giusto che vada il primo pensiero in un giorno di grande soddisfazione». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per la soluzione della grave crisi dell’azienda dolciaria veronese, che oggi il Tribunale di Verona ha aggiudicato a una newco legata alla famiglia Spezzapria, di origini vicentine.

Denis Moro, il manager che ha operato per conto dell’impresa acquirente, aveva presentato ai curatori fallimentari un'offerta di 13,5 milioni di euro per rilevare lo stabilimento di San Giovanni Lupatoto e il Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo e soprattutto il marchio della storica azienda veronese, fondata nel 1894 da Domenico Melegatti che, al tempo, brevettò il pandoro.

«Una bella notizia – ha quindi aggiunto il presidente del Veneto Luca Zaia – anche perché sono stati acquisiti sia il brand che lo stabilimento produttivo, segnale chiaro che si è di fronte a una prospettiva seria di sviluppo aziendale, territoriale e occupazionale, capace di rilanciare e proseguire una storia ultracentenaria di bontà e genuinità nello stile più classico delle produzioni alimentari del Veneto».

L'azienda dolciaria veronese Melegatti era stata dichiarata fallita lo scorso 29 maggio. Ora, la nuova proprietà denomianta Sominor Srl, fa riferimento a una società nell'orbita della famiglia vicentina degli Spezzapria (Il nuovo presidente di Melegatti è Giacomo Spezzapria), che già controlla Forgital Group, industria specializzata nella forgiatura dei metalli con sede nella provincia di Vicenza a Seghe.