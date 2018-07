Mozioni aborto, clima teso. Saluto romano in Consiglio, il consigliere Bacciga nega tutto

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 luglio, si è tenuto il Consiglio comunale di Verona nel quale, secondo le premesse, si sarebbero dovute discutere le oramai ben note "mozioni antiabortiste" presentate dai consiglieri della Lega Alberto Zelger e Anna Grassi. Tra i firmatari della prima mozione, quella dall'eloquente titolo «Iniziative per la prevenzione dell'aborto e il sostegno alla maternità nel 40° anniversario della Legge 194/1978», risulta esservi anche lo stesso sindaco di Verona Federico Sboarina.

Nei giorni scorsi si era già levato un coro di critiche da più fronti, in particolare proprio per i contenuti delle due mozioni giudicati «retrogradi» e «oscurantisti» (On. Rotta, consigliere Ferrari, Area Liberal), là dove non palesemente «falsi» o frutto di dati raccolti in modo arbitrario e da fonti "di parte" (Bertucco, ma si legga in merito anche l'articolo uscito ieri su Wired.it). Un vero e proprio «assalto al diritto all'aborto», come lo ha definito il fondatore di Possibile Giuseppe Civati, che ha insomma però trovato una decisa reazione politica in città e all'esterno delle mura scaligere, coinvolgendo in particolare direttamente quel soggetto troppo spesso (e volentieri) relegato ai margini della vita sociale nel corso dei secoli, vale a dire le donne.

Avevano già annunciato la loro presenza all'interno dell'assemblea cittadina di ieri, e sono state di parola, le attiviste di Non una di meno Verona che si sono presentate a Palazzo Barbieri per protestare contro l'eventuale approvazione delle due mozioni sopracitate. Le manifestanti hanno preso parte alla seduta pubblica, occupando il loggione travestite con tuniche e mantelli rossi e copricapi bianchi, una mise provocatoria e simbolica che faceva esplicito riferimento a quella delle protagoniste di una serie tv americana: "The Handmaid’s Tale" (letteralmente "Il racconto dell'ancella", ndr), una produzione televisiva ambientata in un futuro distopico dove, per contrastare il calo demografico, tutte le donne sono sottomesse agli uomini, vittime di stupri rituali legalizzati, ridotte a loro ancelle appunto, obbligate a vestire in quel modo, depradate di ogni diritto e sfruttate come "incubatrici viventi".

Il caos in Consiglio comunale è dunque esploso proprio all'inizio della seduta. Secondo quanto riferito dalle stesse attiviste, infatti, il consigliere comunale della lista Battiti per Verona, la medesima del sindaco, Andrea Bacciga avrebbe rivolto alle esponenti del gruppo Non una di meno un saluto romano:

«La discussione sulle due mozioni non era ancora iniziata, - si legge nella nota delle attiviste - quando il consigliere di maggioranza Andrea Bacciga poco dopo aver varcato la soglia dell’aula ha rivolto provocatoriamente alle attiviste il saluto romano che, ricordiamo, è punito dal nostro codice penale. Inutile aggiungere che il gesto risulta ancor più grave se commesso da un rappresentante delle istituzioni che ha giurato sulla costituzione italiana, costituzione antifascista, e all’interno di una sede istituzionale».

A quel punto vi è stata la reazione non solo da parte del gruppo di "ancelle", ma anche di alcuni consiglieri di minoranza presenti in aula e che avrebbero assistito al gesto. Alla richiesta di prendere provvedimenti rivolta al presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio (Fratelli d'Italia), quest'ultimo avrebbe prima dichiarato di non aver visto alcunché, poi di non poter interrompere la seduta per «fare l'esegesi dei gesti altrui». In questo stesso Consiglio si sarebbe dovuta discutere anche una mozione presentata dallo stesso Ciro Maschio per l'intitolazione di una via di Verona allo storico segretario del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante.

La seduta è risultata sospesa per una ventina di minuti e, complice il ritardo e la situazione di tensione creatasi, le due mozioni sull'aborto alla fine non sono state discusse, bensì rinviate a settembre. Per quanto riguarda l'episodio del supposto saluto romano, il consigliere Andrea Bacciga si è difeso sostenendo di aver semplicemente voluto «salutare delle persone con la mano destra, ma se è proibito salutare con la mano destra ditemelo». Un concetto ribadito anche quest'oggi sui social, dove l'esponente di Battiti per Verona ha scritto a commento di un articolo sull'accaduto: «Non si può nemmeno più salutare». Un'interpretazione decisamente diversa di quanto avvenuto in Consiglio l'ha però data, sempre a mezzo Facebook, la consigliera del Partito Democratico Elisa la Paglia che ha pubblicato un lungo post dove viene ripresa una fotografia dello stesso consigliere Bacciga, da lui publicata mercoledì 25 luglio, presso "Villa Mussolini" a Riccione: