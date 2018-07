Gonfaloni veneti al posto del tricolore nei Comuni, Orietta Salemi scrive a Mattarella

«Ho preso carta e penna per scrivere al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I casi della cima Marmolada, Colognola ai Colli, Treviso e Vicenza e di tanti altri Comuni del Veneto dove al posto della bandiera tricolore sono stati issati i gonfaloni veneti, non possono essere più considerati casi isolati». Così l'esponente veronese del Partito Democratico Orietta Salemi, congliere regionale in Veneto e già candidata alla poltrona di sindaco del capoluogo scaligero durante le ultime elezioni amministrative.

«Ammainare il tricolore è offendere la memoria del sangue versato da migliaia di giovani italiani che si sono battuti sul nostro fronte alpino nella Grande Guerra. - ha ancora spiegato Orietta Salemi in una nota - Autonomia delle realtà locali non significa svilimento di valori e simboli nazionali. Aggiungiamo pure ogni insegna o bandiera delle nostre terra, ma a fianco e non al posto del tricolore».