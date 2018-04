Verona, il Comune risponde ai dubbi della Corte dei Conti sul bilancio 2015

Il Comune di Verona ha risposto alla richiesta di chiarimento inviata dalla Corte dei Conti sul bilancio del 2015. Ora non resta che attendere il responso dell'ente di controllo contabile, il quale dovrà valutare se gli argomenti di Palazzo Barbieri sono validi oppure servono ulteriori approfondimenti.

Sulla vicenda del Traforo-Passante Nord, la Corte dei Conti aveva chiesto perché gli 8 milioni della fideiussione non erano stati ancora riscossi. La risposta è stata che quei soldi sono ancora in bilico per un ricorso di Technital al Consiglio di Stato. Nel mirino della Corte dei Conti anche Solori, la società di riscossione crediti, che per quello costa ha un tasso di realizzo molto basso. Nella risposta partita da Verona, si mette in luce il fatto che Solori nel 2015 era da poco attiva e che non era possibile valutare i risultati raggiunti in un lasso di tempo di tempo così breve.

E il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, che aveva dato risalto all'intervento della Corte dei Conti, commenta in questo modo la risposta fornita dal Comune.