Riqualificazione a Passalacqua e a Santa Marta. «Progetto a rischio?»

Sembra allontanarsi ancora la fine della riqualificazione urbana delle ex caserme Passalacqua e Santa Marta di Verona. I lavori avrebbero dovuto creare 24 alloggi da dare in affitto a canone sostenibile, ma un nuovo problema rischia di compromettere tutto, anche le opere pubbliche collegate, come il parco e il campus universitario.

A far emergere il nuovo caso è il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, che spiega: «La Regione Veneto ha revocato all'Ati incaricata di eseguire i lavori nel complesso il finanziamento pubblico da 5 milioni di euro e contestualmente ha intimato alle imprese di restituire, tutti gli anticipi ricevuti, pari a 4,5 milioni di euro». L'Ati è l'associazione temporanea d'impresa formata da Sarmar, Aiteco Costruzioni e Società Kostruttiva e sarebbe accusata «di aver venduto in blocco, senza l'autorizzazione della Regione, l'intero fabbricato alla cooperativa Santa Marta, la quale avrebbe assegnato gli alloggi ai propri soci, senza verificare il rispetto dei requisiti per l'assegnazione di appartamenti di edilizia residenziale agevolata», ha spiegato ancora Bertucco.