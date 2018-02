Renzi chiede il voto all'elettorato cattolico, il PdF: "Stupefacente e goffo"

L'invito fatto da Matteo Renzi alla parte cattolica dell'elettorato, affinché il 4 marzo conceda la proprioa preferenza al Partito Democratico in occasione delle elezioni, ha trovato la pronta replica del Popolo della Famiglia.

"Stupefacente e goffo il tentativo dell’ex presidente del consiglio di abbindolare i cattolici per conquistare voti – ha detto Filippo Grigolini, candidato capolista alla Camera a Verona per il PdF - dopo aver tentato di varare la peggiore legge della storia democratica di questo Paese come il DDL Scalfarotto contro la cosiddetta omofobia, con l’intento di zittire le voci del dissenso valoriale, in modo da non permettere più di affermare con forza che la famiglia è costituita da un uomo e una donna uniti in matrimonio. Ma l’ex premier ha fatto approvare altre leggi che hanno disintegrato quel poco che restava di dignitoso per la famiglia, come la legge Cirinnà o il divorzio lampo, e a ridotto tante famiglie alla povertà.

Renzi – ha poi aggiunto Grigolini - è la dimostrazione di come un cattolico non possa in alcun modo votare il Partito Democratico, intriso di ideologia contraria alla persona e alla famiglia, pena il corto circuito fra i propri principi e i diktat del partito.

Esiste una sola risposta alla domanda di rappresentatività politica che la famiglia italiana chiede da tempo: quella risposta è Il Popolo della Famiglia. Un movimento chiaramente identitario, forte autonomo e libero. Un movimento che si impegnerà soprattutto nella promozione e nella tutela della famiglia naturale, nel campo della scuola, del lavoro, del commercio, del sociale e della sanità", ha concluso il coordinatore del PdF.

Elezioni 2018

