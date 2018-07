Il reddito di inclusione sociale si amplia. PD: "Non si butti tutto alle ortiche"

Da questo mese di luglio è scattata la seconda fase del Rei, il reddito di inclusione sociale introdotto dal governo Gentiloni per contrastare la povertà. Nella sua prima fase, il sussidio si rivolgeva potenzialmente a 500mila famiglie italiane, in cui erano presenti almeno un minore o un disabile o una donna in gravidanza o un disoccupato con più di 55 anni. Ora sono caduti questi vincoli e il beneficio economico è diventato universale. Gli unici requisiti che contano dunque per richiedere il Rei sono quelli di reddito, quindi un Isee non superiore ai 6mila euro e un patrimonio inferiore ai 20mila (abitazione esclusa).

"Al 3 maggio 2018 erano già arrivate 470 domande di Rei al Comune di Verona, di cui finora solo 41 respinte", hanno ricordato dal PD di Verona, che ha segnalato la novità riguardante il reddito di inclusione, "a beneficio delle famiglie veronesi in difficoltà". Ma questa novità serve al Partito Democratico locale anche come spunti per una riflessione politica.