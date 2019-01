Pensioni di cittadinanza, Rotta: «Il governo non fa nulla per i disabili»

Lorenzo Fontana, evidentemente ministro a sua insaputa, si accorge di far parte di un governo che non fa nulla per i disabili.

La parlamentare veronese del Partito Democratico Alessia Rotta attacca il suo concittadino Lorenzo Fontana, ministro della famiglia e della disabilità dell'attuale governo gialloverde.

Fontana ha dichiarato di non volera dare supporto al decreto su reddito e pensioni di cittadinanza. Nella bozza del decreto, infatti, non sarebbero previsti interventi per aumentare le pensioni di invalidità e per aiutare adeguatamente le famiglie con disabili.