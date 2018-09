Recupero dell'ex Manifattura Tabacchi, "manca una visione d'insieme"

Strutture turistico ricettive, spazi adibiti a terziario e servizi, poco commerciale e tanto verde. Questo è quello che potrebbe sorgere nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi. Comune di Verona, Fiera e proprietari dell'area hanno avuto un primo incontro e insieme hanno intenzione di progettare il futuro di un edificio che copre 31mila metri quadrati di superficie e offre una cubatura di 180mila metri cubi.

Una svolta annunciata dall'attuale amministrazione che ha avuto una risposta tiepida dalle opposizioni. Il Partito Democratico ha ricordato che la circoscrizione recentemente si era espressa all'unanimità per sostituire tutta la parte commerciale prevista con del verde pubblico. "È pertanto confortante che l'assessore all'urbanistica affermi di lavorare in questa direzione - hanno dichiarato i consiglieri comunali del PD - Non vorremmo però che il recupero urbanistico si traducesse, come troppo spesso accaduto in passato, nell'ennesima pezza di un vestito di Arlecchino. Su Verona Sud manca una visione di insieme". Per questo il PD chiede l'istituzione di un tavolo di lavoro tra tutti i soggetti pubblici interessati al futuro della Zai storica "per armonizzare i principali interventi di riqualificazione urbanistica presenti e previsti".

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco teme che quanto annunciato per l'ex Manifattura Tabacchi non si basi su solide fondamenta concrete, soprattutto per l'impatto che un recupero del genere potrà avere sul traffico e i servizi della zona.