Il recupero dell'Arsenale non "si trasformi in uno spezzatino senza anima"

Il recupero dell'ex Arsenale continua ad essere al centro del dibattito politico veronese. Nei giorni scorsi sono state avanzate alcune soluzioni per l'area e Michele Bertucco si chiede quale sarà la direzione che l'amministrazione comunale intenderà prendere, auspicando che il progetto non diventi uno "spezzatino".

La vera missione che attende la Commissione consiliare sull’Arsenale non è al mercato centrale di Firenze ma sul colle di San Pietro a Verona dove resta in sospeso la faccenda del museo di storia naturale - ha detto il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune -. Se l’amministrazione non intende legare la ricollocazione del museo alla riqualificazione dell’Arsenale deve dirlo chiaramente, ma a quel punto dovrà trovare una soluzione alternativa per il museo, che a San Pietro non ci entrerà tutto col risultato di continuare a disseminare le sue collezioni in giro per la città.

Mi rendo conto che non si tratta di una problema di facile soluzione ma il silenzio che da mesi è calato su questo aspetto comincia a diventare assordante. Ancor più preoccupante è che dopo mesi di incontri in Commissione, l’amministrazione non abbia ancora trovato un’idea guida per l’Arsenale, come si evince dalla sequela di idee “varie ed eventuali” di cui ciascun consigliere si fa quotidianamente portatore. Il rischio è che la riqualificazione dell’Arsenale si trasformi in uno spezzatino senza anima.