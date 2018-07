Quartiere Navigatori, via al piano che rivoluziona la viabilità della zona

È Federico Benini, consigliere comunale del Partito Democratico di Verona, ad annunciare la rivoluzione della viablità in quartiere Navigatori.

Un piano, quello che sarà attuato da Palazzo Barbieri, accolto con soddisfazione anche dal Presidente della III° Circoscrizione Nicolò Zavarise.

Un intervento opportuno che abbiamo studiato per ottimizzare la circolazione veicolare del quartiere e per permettere uno scorrimento più agevole del traffico in un quartiere già sofferente sotto questo punto di vista.

Un risultato - continua Zavarise - che incontra le richieste di numerosi cittadini oltre che della delegazione di Borgo Milano del Corpo di Polizia Municipale, che presta servizio in tale zona. Nello specifico ciò che è stato approvato dal Consiglio della Circoscrizione è: l'inversione dell'attuale senso unico di circolazione in via Vivaldi, nel tratto compreso tra via Pigafetta e via Polo; l'inversione del senso unico di circolazione in via Vespucci, nel tratto compreso tra via Polo e via Pigafetta; l'inversione del senso unico di circolazione in via Pigafetta, nel tratto compreso tra via Vespucci e via Vivaldi; l'istituzione del senso unico di circolazione in via Vespucci, nel tratto e con direzione da via Pigafetta a via Melotto; l'istituzione del senso unico di circolazione in via Melotto, nel tratto e con direzione da via Vespucci a via Pigafetta; l'istituzione del senso unico di circolazione in via Pigafetta, con direzione via Melotto. Viene infine istituito un divieto di sosta permanente, con facoltà di rimozione, in via Vivaldi, sul lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via Pigafetta e via Massaia.

Un attento lavoro di ottimizzazione viabilistica che ci auguriamo porti consoni risultati e che abbiamo valutato in sinergia con gli uffici della mobilità e traffico, al fine di andare incontro alle necessità dei residenti del quartiere, i quali hanno spesso lamentato anche nell'ultimo periodo il proprio disagio legato al traffico.