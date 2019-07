Proprietà demaniali in vendita, c'è anche la quarta Torre Massimiliana

Non c'è solo l'ex campo di concentramento di Montorio nella lista dei beni immobili di proprietà dello Stato che potrebbero essere venduti. Anche la quarta Torre Massimiliana sulle Torricelle è nell'elenco ed anche attorno a questa struttura la politica locale si sta muovendo per evitare la cessione.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha chiesto che dopo la pausa estiva l'amministrazione comunale si occupi dei luoghi storici della città di proprietà demaniale. «Ci sono città che farebbero qualunque cosa per avere sul proprio territorio un patrimonio storico della portata delle Torri Massimiliane - ha commentato Bertucco - Da noi versano nelle condizioni che sappiamo: abbandonate, trasformate in serbatoio, prese d'assalto da impianti inconferenti ed ora una anche in vendita. E la riscoperta del vecchio campo di concentramento a Montorio da parte dell'associazione montorioveronese.it rappresenta poi un mirabile esempio di storia dal basso e di impegno civico. Con una mozione chiederò che l'amministrazione si impegni formalmente a salvare questo patrimonio e a renderlo accessibile ai cittadini opportunamente ristrutturato, individuando per la gestione delle associazioni del territorio di buona volontà».