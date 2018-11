Provincia di Verona, Manuel Scalzotto ha giurato come nuovo presidente

Nella Loggia di Fra’ Giocondo ai Palazzi Scaligeri, durante il pomeriggio di mercoledì 28 novembre, si è tenuto il Consiglio Provinciale, aperto con il giuramento del neo Presidente Manuel Scalzotto.

«Non sono qui a chiedervi la fiducia ma vi intimo tre cose – ha detto il Presidente ai Consiglieri presenti -. Responsabilità, nel vostro ruolo di rappresentanti dei territori e dei cittadini scaligeri. Serietà, nel vostro lavoro e nel vostro impegno in questo ente. Severità, nei confronti del sottoscritto in modo che le azioni della Provincia possano risultare sempre le migliori possibili».

Inoltre il Presidente ha annunciato che i Consiglieri, per i quali aveva previsto una o più deleghe con un apposito Decreto emanato nei giorni scorsi, hanno tutti formalmente accettato gli incarichi.

Queste le deleghe.

David Di Michele, Vicepresidente: politiche per l'istruzione, edilizia scolastica.

Giorgio Malaspina: politiche per il lavoro, formazione professionale, servizi sociali.

Serena Cubico: fondi comuni di confine (ODI), rapporti con l'UE, politiche per la montagna e protezione civile.

Matteo Pressi: trasporti, mobilità, traffico.

Ilaria Cervato: politiche per la gestione del patrimonio, politiche per le risorse umane, rapporti istituzionali con gli Enti Locali e politiche per l’esercizio delle funzioni dello sport.

Albertina Bighelli: ambiente e pari opportunità.

Pierangelo Zorzi: politiche per l'esercizio delle funzioni del turismo e della polizia provinciale, e rapporti con la Regione per il loro trasferimento e la definizione degli interessi della collettività provinciale.

Alessandro Perbellini: politiche per il risparmio energetico, espropri e urbanistica.

Francesco Bonfaini:politiche per le attività produttive.

Gino Fiocco: cultura, identità veneta e manifestazioni per il tempo libero.

Stefano Marcolini: politiche per l'esercizio delle funzioni sulla caccia e pesca.

Durante il Consiglio è stato inoltre annunciato il nuovo Gruppo consiliare di Forza Italia, che vedrà come capogruppo Pino Caldana e sarà composto da Caldana stesso, da Ilaria Cervato e Giorgio Malaspina.