Cava Speziala, il nuovo progetto della proprietà passa in circoscrizione

Il consiglio della terza circoscrizione di Verona ha approvato il progetto presentato dalla proprietà dell'ex cava Speziala di ulteriore sfruttamento del sito compreso tra le vie Lugagnano, Ferrari e Brigata Aosta, nel quartiere San Massimo. I consiglieri di Lega, Popolo della Famiglia, Verona Domani e Gruppo Misto hanno votato a favore, scatenando la protesta dei cittadini contrari, i quali hanno presenziato alla discussione e al voto del parlamentino.

«Per le repliche alle nostre osservazioni e a quelle del presidente del comitato Cava Speziala, il presidente Volpato ha ceduto la parola all'avvocato della proprietà - hanno dichiarato i consiglieri del Partito Democratico, i quali hanno raccontato anche dello scontento dei cittadini - Dopo una sospensione di un quarto d’ora, è stato inopportunamente chiesto l'intervento della polizia municipale per mettere fine alle proteste». Per il Circolo PD, i consiglieri comunali democratici della circoscrizione e per il consigliere comunale Federico Benini, l'approvazione da parte della terza circoscrizione è «un brutto spettacolo per la democrazia cittadina. È chiara la volontà dell'amministrazione Sboarina di lasciare aperta sul territorio la ferita di questa cava che andrà ad aggiungersi alle altre criticità incombenti a partire dall'Ecoborgo e passando per la cementificazione del parco della Spianà».

Anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha criticato l'approvazione, affermando che l'esito del voto «ha calpestato ogni principio di ragionevolezza oltre che i bisogni dei cittadini di San Massimo. E lascia basiti che il legale dell'impresa titolare di Cava Speziala, avvocato Andrea Sartori, collega di studio del sindaco Federico Sboarina, sia intervenuto direttamente per far digerire il boccone amaro».