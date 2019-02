Povegliano, flash mob della civica Nuove Prospettive: «Buzzi si dimetta»

Sono sedici i dipendenti del Comune di Povegliano Veronese e quattordici hanno protocollato la richiesta di mobilità. In sostanza un trasferimento, che all'interno della pubblica amministrazione solitamente si chiede per avvicinarsi al proprio comune di residenza. Ma in questo caso, la straordinaria quantità di domande protocollate lascia intendere che la decisione sia stata fatta per protesta nei confronti di chi governa la città.

Per dimostrare solidarietà e sostegno ai dipendenti comunali, la lista civica di opposizione Nuove Prospettive ha organizzato per questa mattina, 16 febbraio, davanti al municipio di Povegliano un flash mob per chiedere le dimissioni del sindaco Lucio Buzzi.