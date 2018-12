Protesta degli ambulanti precari a Verona, PD: «Toffali si dimetta»

Carenza di personale. È questa la motivazione espressa dall'assessore al commercio del Comune di Verona Francesca Toffali per giustificare un disservizio avvenuto lo scorso 22 dicembre, durante il mercato. C'erano 19 stalli liberi per gli ambulanti, ma non c'era nessun incaricato a distribuire questi spazi vacanti ai venditori precari iscritti in graduatoria.

Questo disservizio ha fatto scattare la protesta degli ambulanti, con cui ora l'amministrazione comunale ha avviato un dialogo per evitare che il caso si ripeta. Il Comune sembra comunque intenzionato ad affidare ad altri l'incombenza di assegnare gli stalli momentaneamente liberi nei mercati e potrebbero essere gli stessi ambulanti precari ad occuparsene già dal prossimo anno.

Il Partito Democratico di Verona non crede, però, alla giustificazione dell'assessore Toffali.