Proposte PD per salvare le sagre a rischio: "Soldi dalla tassa di soggiorno"

Sostenere le sagre e le feste popolari nella sempre più complessa gestione delle norme sulla sicurezza. È questo il fine delle proposte presentate dai consiglieri comunali del PD di Verona insieme con i presidenti delle circoscrizioni Carlo Badalini, Elisa Dalle Pezze e Rita Andriani. Si tratta di proposte concrete, come quella di individuare una piazza in ogni quartiere della città dove il piano di sicurezza sia già redatto dal Comune. Un modo per superare quella situazione paradossale che si è creata in cui è quasi più semplice organizzare un evento in piazza Bra (dove il piano di sicurezza c'è) che in una qualsiasi parrocchia veronese.

Il Partito Democratica cittadino aveva già chiesto all'amministrazione comunale di supportare gli organizzatori di eventi che si trovano a dover fare i conti con costi più elevati e una burocrazia più complessa per rispettare le nuove direttive sulla sicurezza. Per offrire un aiuto anche economico, il PD suggerisce di attingere dalle risorse della tassa di soggiorno. E per snellire le pratiche, i democratici chiedono di designare un responsabile dell'ufficio sicurezza del Comune per l’aiuto nell'applicazione delle diverse regole. In più, il PD chiede una collaborazione tra Comune e Centro Servizi per il Volontariato per la formazione dei volontari e per il rilascio dei patentini necessari.