Traguardi sul progetto nuovo stadio di calcio a Verona: «Sono ben altre le priorità della città»

«La gestione del progetto filobus non lascia dubbi sulla capacità gestionale dell’amministrazione, e non vogliamo che lo stesso copione possa ripetersi con il progetto del nuovo stadio», dichiarano Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Traguardi, e Giacomo Cona, responsabile del gruppo Terza circoscrizione del movimento civico. «Un progetto che ha sollevato non poche perplessità fin dall'inizio, per i proponenti, di cui ancora non si capiscono bene l'identità e le capacità economiche, per il progetto in sé, che appare ancora una bozza e dove emerge l'alto rischio di creazione di nuovi spazi commerciali, e soprattutto per la totale mancanza di un piano complessivo di riqualificazione dell’intera area del quartiere stadio, che dovrebbe invece essere il primo punto di qualunque progetto per una nuova struttura».

Il consigliere comunale di Traguardi Tommaso Ferrari quindi prosegue evidenziando il fattto che, al momento, le necessità della comunità veronese sarebbero a suo avviso differenti rispetto alla costruzione di un nuovo stadio di calcio: «Le priorità ora sono decisamente altre: ripensare interamente al progetto filobus, per non perdere i finanziamenti e per rilanciare mobilità e volto urbanistico della città con i cantieri in atto». Secondo Giacomo Cona, infine, «per lo stadio serve una progettazione condivisa con i cittadini, soprattutto con gli abitanti del quartiere, perché al primo posto nella progettazione amministrativa deve esserci la riqualificazione dell'area, con l’aggiunta di aree verdi e con mobilità ed abitabilità sensibilmente da migliorare».

Giacomo Cona e Tommaso Ferrari - Immagine d'archivio