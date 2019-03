Primarie PD, Zingaretti vince anche a Verona. Salemi: «Giornata speciale»

Oltre un milione di persone che si mobilitano fisicamente, si espongono in prima persona, si registrano, versano due euro di partecipazione. Niente a che vedere con piattaforme anonime e fantomatici profili trincerati dietro a un click del mouse: questa è la festa democratica, questa è la nostra bellezza e la nostra forza. Noi fieri di saperci mettere in gioco sempre, senza timori e senza ipocrisie.

La vicecapogruppo del Partito Democratico nel consiglio regionale del Veneto Orietta Salemi ha commentato con queste parole l'esito delle primarie del PD. I risultati in provincia di Verona non si discostano più di tanto da quelli nazionali, con il vincitore Nicola Zingaretti oltre il 65% dei voti. Il secondo più votato è stato Maurizio Martina con una percentuale di consensi superiore al 20% e i voti restanti sono andati al terzo candidato, Roberto Giachetti.

Quasi 15mila i votanti veronesi che ieri si sono recati ai seggi allestiti, un dato stabile se confrontato con le ultime primarie di qualche anno fa. «Ai seggi delle primarie abbiamo visto la tanta voglia di far sentire l'Italia che ci crede e che vuole ripartire - ha commentato ancora Salemi - Grazie a chi anche oggi ha permesso, con la propria dedizione e con il proprio lavoro, la riuscita di questa giornata speciale. A Zingaretti, l'augurio che possa godere di un mare interno in bonaccia e di un vento in poppa che gonfi di nuovo vele di speranza».