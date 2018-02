Meno di un mese alle elezioni, continuano a presentarsi liste e candidati

Meno di un mese alle prossime elezioni politiche e tutte le liste corrono per presentare candidati e programmi. Una corsa a cui partecipano anche liste dalla scarsa visibilità mediatica che dopo aver superato l'ostacolo delle firme per la presentazione delle candidature ora devono superare lo sbarramento che chiude le parte del parlamento ai partiti che il prossimo 4 marzo otterranno meno del 3% dei voti.

Tra i partiti che lotteranno per superare la soglia di sbarramento c'è il Partito Valore Umano (Pvu), nato lo scorso anno e i cui dirigenti provengono dal mondo del no profit. Alcuni candidati nei collegi che toccano il veronese al Senato c'è la presidente del partito Francesca Fuga e il coordinatore regionale Arnaldo Uccella. Altre candidature al Senato sull'uninominale nei collegi di Villafranca e Verona, sono quelle rispettivamente di Sabrina Pomari e Antonella Todaro. Per conoscere il programma di questo partito che si propone "per un nuovo umanesimo" è consultabile sul sito internet www.partitovaloreumano.it.

E sabato scorso 3 febbraio era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore alla presentazione della lista Italia agli Italiani concepita come unione tra Forza Nuova e Fiamma Tricolore. Luca Castellini, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Verona ha dichiarato che la lista "rappresenta una reale speranza per gli italiani perché potrà garantire, un secondo dopo essere eletti, di chiudere sul serio le frontiere, di uscire sul serio dall'Euro, di prediligere sul serio la famiglia tradizionale rispetto a tutte le nuove versioni gay-gender".