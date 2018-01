Il Popolo della Famiglia verso le elezioni politiche, ottima la raccolta firme

È cominciata bene la raccolta delle firme del Popolo della Famiglia per la presentazione di una lista elettorale alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. I due esponenti veronesi Filippo Grigolini e Antonio Zerman sono soddisfatti perché in sole sei ore è stato superato il numero di firme richieste per il collegio di Verona, Vicenza e Padova al Senato e per quello della Camera di Verona e Rovigo.

L'afflusso maggiore di firmatari è stato in piazza Bra dove abbiamo avuto il gazebo, ma è andata molto bene anche a Montorio - hanno detto Grigolini e Zerman - Sono numerose le persone tornate dopo aver firmato per la presentazione della lista alle scorse elezioni amministrative. Desideriamo ringraziare la generosità dei veronesi che hanno voluto portare ai nostri gazebo anche i loro familiari per sostenere il nostro movimento. È stato un momento significativo di incontro, sostegno e condivisione del progetto. I nostri sostenitori sono accorsi perché comprendono i nostri principi e i nostri valori fondati sulla promozione della vita e della famiglia che potranno dare la rinascita a un Paese ormai sopito, senza orizzonte.