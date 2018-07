La Lega riunita a Pontida, Salvini: "Al governo 30 anni". Bizzotto: "Macron fa vomitare"

«Si rassegnino i compagni: l'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è una Italia che non ha paura di niente e nessuno, è un'Italia orgogliosa e fondata sulle autonomie». Lo ha dichiarato nel suo intervento a Pontida il leader della Lega e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Tra gli impegni rinnovati anche quello sulla legge Fornero: «Io rinnovo l'impegno a cancellare la legge Fornero come legge ingiusta, disumana e profondamente sbagliata».

A celebrare la Lega di Matteo Salvini e la sua azione di Governo, ci ha pensato nel suo intervento dal palco di Pontida anche la veneta Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo: «Grazie alla Lega di Salvini è nato il governo del cambiamento in Italia e nel 2019 nascerà il governo del cambiamento anche in Europa. Perché alle elezioni Europee del 2019 Salvini non soltanto guiderà la Lega ad una storica vittoria, ma diventerà anche il leader di tutti quei movimenti e partiti che vogliono cambiare l’Unione Sovietica Europea. Dalla Francia all’Austria, dall’Olanda alla Germania, - ha aggiunto Mara Bizzotto - il capitano del fronte identitario europeo sarà il nostro Matteo Salvini. La sfida sarà tra l’Europa del passato, quella della Merkel, di Juncker, dei banchieri e dei finanzieri, e l’Europa del futuro, quella della Lega di Salvini e di tutti i popoli che lottano per la propria libertà e sovranità».

«Chiudere i porti e difendere le frontiere, non vogliamo più vedere un solo clandestino che sbarca in Italia – ha poi aggiunto l’europarlamentare Mara Bizzotto nel suo intervento – Macron accusa la Lega e gli italiani di essere vomitevoli e lebbrosi? È Macron che fa vomitare! Si porti gli immigrati clandestini in Francia e la smetta di fare il bulletto».