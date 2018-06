Degrado alle piscine Lido, critiche da Pasetto e Bertucco: "Disastro amministrativo"

«Adesso anche le Piscine del Lido! È paradossale come l’Amministrazione Comunale stia "procedendo" nell’inerzia totale su tutti i progetti di interesse pubblico per la nostra città, dall’Arsenale, all’Ikea ed ora anche le Piscine del Lido. - attacca Giorgio Pasetto, Presidente di Area Liberal ed esperto nel settore sviluppo degli impianti sportivi - Ho appreso dalla stampa che l’assessore Rando ha effettuato l’8 giugno un sopralluogo verificando quanto sotto gli occhi di tutti da anni e ciononostante avrebbe dichiarato "è molto difficile ma proviamo ad aprire per l’estate". Aprire cosa? - incalza ancora l'ex consigliere comunale Pasetto - Una struttura fatiscente per il cui recupero ci vorranno oltre 2 milioni di euro? Io stesso presi posizione nel 2015 per denunciare lo stato inaccettabile in cui versavano le Piscine del Lido e la mancanza di consistenza del progetto del parco acquatico. Ho appreso ora che si vorrebbero risistemare la vasca principale che necessita del rifacimento dell’80% del fondo e la vasca bambini con un fondo danneggiato al 50%. Tutto questo a stagione estiva iniziata e dopo un anno in cui questa Amministrazione è alla guida di Verona, ora si accorgono del degrado della struttura?».

Una polemica quella legata alle storiche piscine Lido di Verona che coinvolge anche un componente del Consiglio comunale scaligero come Michele Bertucco, capogruppo all'opposizione per Sinistra in Comune, il quale non lesina critiche a chi sta attualmente gestendo il problema: «Appare improbabile per non dire incredibile - spiega il consigliere Bertucco - che il Lido possa essere acconciato per una apertura-ponte che copra l’attuale stagione estiva per poi affrontare un nuovo bando di assegnazione. Detto ai primi di giugno con la situazione che emerge dalle fotografie e dai resoconti giornalistici il proposito dell’assessore Rando appare pura speculazione politica».

Il capogruppo Bertucco non manca poi di richiamarsi al recente passato e all'inanità del progetto "parco acquatico" che a suo giudizio «non era tra le opzioni spendibili», sottolineando come «puramente speculativa era stata anche la mossa della precedente amministrazione di dare il via libera alla convenzione con lo Sporting Club (convenzione che per altro non risulta mai essere stata firmata) sulla base di ingenti investimenti per interventi invasivi che la Soprintendenza mai avrebbe accettato».

La vicenda delle piscine Lido per Bertucco resta dunque un vero e proprio «disastro amministrativo», la cui soluzione non pare essere affatto prossima e che in ogni caso sembra sia stato tardivamente affrontato da chi di dovere: «Quello dell’assessore Rando di qualche giorno fa - si chiede retoricamente Bertucco - è stato il primo sopralluogo del Comune all’interno della struttura? Durante tutta la travagliata storia di questa disgraziata convenzione, al Comune non è mai venuto in mente di andare a controllare lo stato del suo bene al fine di sollecitare gli interventi manutentivi necessari o, in alternativa, la riconsegna anticipata del bene? Ci svegliamo l'8 di giugno di due anni dopo?».