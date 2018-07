Polemica Benini-Bonato su piazzetta Pallone: "Nessuna emergenza aiuole e marciapiedi"

«Non esiste alcuna emergenza in piazzetta Pallone. I marciapiedi sono ben tenuti e la zona di avvallo delle piante non presentano particolari problemi». Il consigliere comunale della Lega Mauro Bonato si è recato in sopralluogo nell’area sita vicino all’ex gasometro dopo le segnalazioni del consigliere del Pd Federico Benini che aveva segnalato presunti casi di incuria e degrado.

«Sono andato in sopralluogo nella piazzetta e non corrisponde al vero che vi sia una sensazione di abbandono di questa zona. L’area si presenta pulita e ordinata. Esiste solamente un problema di circa un metro quadro nell’isola pedonale centrale - ha quindi specificato il consigliere leghista Mauro Bonato - e l’assessore Padovani ha già garantito che verificherà personalmente la situazione. Credo che il consigliere Benini la debba smettere di creare allarmismi ingiustificati. Parlando di "condizioni di precarietà assoluta, di degrado, di percorso di guerra", oltre a non affermare il vero e fare cattiva informazione, genera infatti inutili casi di presunto degrado che senza ragione nuociono all’immagine di Verona. Ho presentato una contro-ordine del giorno in cui chiedo si faccia una verifica di tutte le zone turistiche della città. Mi pare una stupidaggine inserire nel piano triennale delle opere pubbliche la manutenzione di una singola realtà come piazzetta Pallone - ha quindi concluso Bonato - visto che la manutenzione delle piazze della città è già una priorità della nostra amministrazione».