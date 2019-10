Centro di permanenza per il rimpatrio, Polato insiste e il PD lo critica

Con i pochi posti a disposizione nei centri di permanenza per il rimpatrio, soprattutto al Nord, per ogni accompagnamento significa mettere a disposizione due agenti, per due giornate, in una trasferta che al Comune costa circa mille euro.

Sono questioni di praticità e di economia quelle espresse dall'assessore alla sicurezza del Comune di Verona Daniele Polato per sostenere la sua proposta di aprire un nuovo centro di permanenza per il rimpatrio, se non proprio a Verona o nel Veronese almeno «nei confini regionali», come lo stesso ha ribadito.

Senza contare che portare a termine un'espulsione significa anche non vanificare il lavoro delle forze dell'ordine. L'unico modo per allontanare davvero chi non ha il diritto di rimanere nel nostro Paese, e che garantirebbe un risparmio di risorse sia economiche che di personale.

E quindi il pilastro portante dell'idea di Polato rimane quella della sicurezza, anche se l'ipotesi dell'apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio (ex centro di identificazione ed espulsione, o cie) continua ad esporre l'assessore alle critiche.