Nato a Verona un gruppo locale di +Europa, il partito di Emma Bonino

Anche a Verona è nato un gruppo locale di +Europa, il partito lanciato a livello nazionale da Emma Bonino per rappresentare l'Italia liberale, laica, democratica, radicale, riformista e moderata. Il gruppo di +Europa Verona si presenterà domani, 12 ottobre, in piazza Bra al Liston 12, alle 11.30. L'evento è aperto a tutti ed è stato organizzato da Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal, e da Marco De Andreis, presidente di +Europa Verona.

Dopo il risultato elettorale e la situazione attuale in continuo peggioramento sia sul fronte dell'economia che su quello dei diritti civili - ha dichiarato Pasetto - ritengo importante far convergere le forze politiche che si ispirano ad una società aperta, che non abbia paura delle sfide e che veda il confronto come opportunità di crescita invece che ad un modello di società chiusa, nazionalista e protezionista. Penso che da Verona possa partire un segnale forte per l'intero Paese, proprio dalla nostra città dove le forze conservatrici e reazionarie stanno alzando i toni dell'intolleranza e dello scontro in linea con i toni forti ed estremisti usati dai leader dei partiti al governo del Paese.