Piste ciclabili lungo l'Adige, PD: "Si regolarizzi quella di Bosco Buri"

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Verona Stefano Vallani e i consiglieri democratici della settima circoscrizione Beatrice Rozio, Carlo Pozzerle e Giovanni Bombieri attendono. "Abbiamo ricevuto le rassicurazioni che questa amministrazione comunale avrebbe avviato un percorso virtuoso con il Genio Civile, ente cui competono le sommità arginali del fiume Adige - hanno dichiarato - Invece, ancora una volta, abbiamo assistito al lavoro di Amia che è intervenuta per lo sfalcio dell'erba lungo il percorso. Siamo quindi in attesa di conoscere quali passi avanti ha fatto l'amministrazione comunale".

La sistemazione degli argini dell'Adige è argomento che fa alzare la voce al PD locale, anche perché ci sono dei tratti molto frequentati dai cittadini, come quello del Boschetto fino a Ponte Rumor e quello che da Bosco Buri arriva a San Martino Buon Albergo. Tratti però che "non hanno ancora una vera destinazione ciclabile - fanno sapere i consiglieri democratici - Chi percorre quei chilometri non è consapevole che lo fa in un tratto ciclabile non autorizzato, si tratta infatti di strada di servizio per il Genio Civile e per i confinanti dei fondi agricoli, non percorribile da altri, biciclette e pedoni compresi".

L'unico tratto regolarmente ciclabile - proseguono Vallani, Rozio, Pozzerle e Bombieri - è quello fra ponte Rumor e Molini, dato in gestione a Palazzo Barbieri nel 2010 come pista ciclo-pedonale. La soluzione per chiudere la questione e rendere ciclabile la sommità arginale c’è ed è pure semplice: basta copiare il percorso fatto dal Comune di San Martino che, dal 2013, gestisce i 5 chilometri di pista ciclabile nel suo comune, al parco del Pontocello, con una convenzione determinata da una delibera regionale di concessione dal Genio Civile al Comune.

Nel Comune di Verona è presente da un anno un ordine del giorno presentato dal consigliere Vallani nel quale si chiede di definire una volta per tutte la questione, ma finora non è stato discusso in consiglio comunale. "Se vi fosse la convenzione attiva - concludono i consiglieri PD - sarebbe possibile provvedere allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione, cosa che avviene con regolarità negli altri comuni lungo il percorso ciclabile".

E a proposito di Partito Democratico, è iniziata la Festa dell'Unità di Quinzano che domani, 26 luglio, avrà come ospite l'ex ministro dell'interno Marco Minniti, il quale parlerà dei fenomeni migratori.