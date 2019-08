Affitti aumentati nelle case popolari, PD: «Colpite più di 4mila famiglie»

Dopo la presa di posizione pubblica, le iniziative con i sindacati dei lavoratori e dei pensionati, le mozioni presentate in consiglio regionale e in tanti consigli comunali veronesi e veneti, il Partito Democratico ha continuato la sua campagna per la sospensione e la correzione della nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica con una petizione popolare presentata alla Festa Regionale de L'Unità di Quinzano.

Il problema sollevato dal PD è scattato a fine giugno, toccando le famiglie veronesi che risiedono nelle case popolari Ater e Agec. Da quando è diventata operativa la nuova legge regionale sulle case popolari, i canoni di affitto sono aumentati e, secondo un calcolo dei democratici, questi aumenti hanno raggiunto anche il 40% del reddito percepito da ogni singolo nucleo familiare.

Con l'introduzione dell'obbligo da parte degli inquilini di presentare il modello Isee certificato dall'Inps, ad esempio, anche un piccolo gruzzoletto accantonato per far fronte a futuri imprevisti incide sul calcolo dell'affitto. E così, la legge pare abbia ottenuto l'effetto opposto di quello sperato. La riforma era stata concepita per colpire quei "furbetti" che vivono in un alloggio popolare pur avendo una condizione economica più che dignitosa, ma di fatto ha penalizzato quegli inquilini che vivono in condizioni di difficoltà avendo però messo da parte in passato dei piccoli risparmi. Mentre i cosiddetti "furbetti" rischiano ancora di farla franca, intestando i propri averi a parenti o prestanome e risultando così indigenti agli occhi dello Stato e quindi meritevoli di una casa popolare con affitto basso.