Bando per il trasporto pubblico, PD e Verona Civica: "Scontenta tutti"

Il presidente della provincia di Verona Antonio Pastorello ha brindato all'anno nuovo lanciando il nuovo bando per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale. E avendolo lanciato prima della fine del 2017 è riuscito a salvare parte del finanziamento. Ma non è riuscito a salvarsi dalle critiche, nonostante le sue rassicurazioni. Il punto che ha animato le polemiche nei giorni antecedenti alla pubblicazione della gara è stato confermato: il servizio sarà suddiviso in due blocchi, uno per il bacino di Verona e l'altro per quello di Legnago. È possibile dunque che non ci sia più un gestore unico per tutta la provincia, come finora è stato Atv.

Pastorello ha però spiegato che il bando è modificabile anche in corso d'opera perché in sospeso ci sono ancora dei pareri da parte delle autorità competenti. Se queste autorità daranno parare favorevole, i due lotti si potrebbero unificare.