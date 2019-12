Incontro del PD di Verona: «Attacco al nostro Pianeta e alla Lessina»

Domani, 9 dicembre, alle 20.30 al Centro Tommasoli di via Perini 3, in zona Borgo Venezia a Verona, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini dal titolo «Attacco al nostro Pianeta e alla Lessina», organizzato dal Partito Democratico di Verona. Relatori della serata saranno il consigliere regionale e vice-presidente del PD Andrea Zanoni e la consigliera regionale PD Anna Maria Bigon. Modera l'urbanista Giulio Saturni. Introduzione a cura di Luigi Ugoli, segretario cittadino PD, e di Stefano Salvemini, segretario Sesto Circolo PD di Verona.

Mentre in tutta Europa si discute di come aumentare le tutele al territorio, a Verona ci troviamo ad affrontare una proposta di modifica della legge regionale 12/1990, presentata dai consiglieri regionali della Lega, finalizzata a ridurre le tutele al Parco Naturale Regionale della Lessinia, minandone i confini storici e riducendone di fatto le dimensioni - fanno sapere dal PD - Caso unico nel panorama europeo, questa proposta ci appare totalmente inadeguata a rispondere alle sfide di costruire politiche più sostenibili e attente alla tutela dell'ambiente.

Parleremo inoltre della nuova «legge omnibus» grazie alla quale la Regione Veneto ha dato il via libera a milioni di metri cubi di cemento sul territorio regionale in deroga alle norme urbanistiche e ambientali.