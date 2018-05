Il PD chiede una scelta: "O con noi, o con chi ci vuole fuori dall'Europa"

Il Partito Democratico pare che abbia accettato la contrapposizione proposta da alcune forze politiche come Lega e Movimento 5 Stelle. "O con noi, o con loro", una terza via non esiste. O si sceglie un partito politico europeista come il PD, oppure si scelgono i partiti cosiddetti "antisistema", che avrebbero voluto far partire il "governo del cambiamento" e non ci sono riusciti. E non ci sono riusciti per una decisione presa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha rifiutato la lista di ministri proposta dal presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte. Una scelta che ha creato una spaccatura, ben visibile ieri, 28 maggio, nella città di Verona. Da una parte la manifestazione contro la scelta fatta da Mattarella del Movimento 5 Stelle e dall'altra quella a sostegno del Presidente della Repubblica.

Proprio nel sit in organizzato dal PD per esprimere solidarietà a Mattarella, il parlamentare veronese Vincenzo D'Arienzo ha chiesto a tutti una presa di posizione. "Alle prossime elezioni dovremo scegliere tra chi, come noi, vuole restare in Europa e chi, come Lega e 5 Stelle, vuole uscire dalla casa comune europea".

Durante la manifestazione ha preso la parola anche la consigliera regionale del PD, Orietta Salemi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E anche la parlamentare Alessia Rotta.