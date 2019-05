La ristrutturazione delle piscine Lido potrebbe andare per le lunghe

Un'altra promessa non mantenuta di questa amministrazione.

Il capogruppo del Partito Democratico di Verona Federico Benini va all'attacco dopo la riunione della commissione bilancio del Comune di Verona che si è tenuta ieri, 29 maggio, e in cui si è discusso della ristrutturazione delle piscine Lido. Una ristrutturazione che l'amministrazione veronese vorrebbe finanziare con l'avanzo di bilancio, ma che potrebbe andare per le lunghe, secondo il PD, e quindi potrebbe non essere rispettata la promessa fatta dall'assessore Filippo Rando di riaprire una prima parte dell'impianto entro l'estate 2020.

A farne le spese non sono soltanto i cittadini che attendono la riapertura delle Lido ma anche quelli che si erano visti cancellare o ritardare interventi su altri impianti sportivi in altre parti della città - prosegue Benini - Ricordo infatti che lo scorso gennaio, in fase di approvazione del bilancio di previsione, per racimolare i tre milioni necessari alla riqualificazione delle Lido, il consigliere Marco Zandomeneghi presentò un emendamento, subito accolto da stesso Rando che falcidiava i lavori al Palazzetto Masprone, al centro sportivo Avesani, alla palestra di Novaglie ed altri ancora. Ora questi interventi verranno ripresi e finanziati con i mutui, ma non tutti: resta fuori ad esempio l'intervento sulla palestra di Novaglie.

«In commissione sport, si è espresso l'auspicio che la ristrutturazione delle Lido venga inserita in un quadro organico comprendente anche le piscine Fin, vicine alla scadenza della concessione, per ampliare l'offerta sportiva del settore nuoto del centro Bentegodi - ha concluso la consigliera del PD Elisa La Paglia - È pertanto necessario che il progetto venga condiviso nelle apposite commissioni».