Crisi istituzionale, il Pd replica al M5S: sit-in in favore di Mattarella in città

Oggi alle 18.30 ai Giardini di Piazza Indipendenza (a fianco di Piazza Viviani) sit-in: rivolgiamo un appello alla partecipazione a tutti i cittadini che vogliano manifestare la propria preoccupazione per il grave momento politico, lo scontro istituzionale in atto, per manifestare il rispetto della Costituzione e la solidarietà al Presidente della Repubblica Mattarella, per esprimere la grave preoccupazione per i risparmi degli italiani. Sarà l’occasione per dire sì all’Europa, anche se ad un’Europa diversa, da cambiare con un Paese autorevole. Ma dicendo fermamente di rimanere dentro la moneta unica, l’euro. Perché ci chiediamo che cosa sarebbe Verona senza l’Europa e senza l’euro. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini.