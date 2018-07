PD: "Il Comune si occupi del parco dell'ex Villa Pollini e di via Cernisone"

Le richieste sono state formulate da due rappresentanti del Partito Democratico di Verona, il consigliere comunale Stefano Vallani e il consigliere in settima circoscrizione Carlo Pozzerle.

La prima istanza riguarda la parte pubblica del parco della Villa Nichesola-Pollini in via Monte Tesoro. Si tratta di circa 3mila metri quadrati di verde di proprietà comunale e quindi pubblici.

Molti anni fa, nell'ambito delle allora nuove lottizzazioni, una porzione del parco è stata ceduta al Comune come standard urbanistico, ma poi, per svariate ragioni, l'effettiva presa in carico da parte del Comune non venne mai fatta - spiegano i due consiglieri PD - Attualmente il parco, con la presenza di molti alberi e quindi ampie zone di ombra, è chiuso da un cancello e da un muro di cinta che di fatto ne impediscono l'utilizzo. Questa area verde, oltre che essere comunale rappresenterebbe un ulteriore posto fruibile soprattutto per una parte del quartiere di San Michele dove non ci sono giardini pubblici accessibili. Con proposte di emendamento al bilancio, il Partito Democratico si è fatto carico lo scorso gennaio di chiedere all'amministrazione comunale di aprire ai cittadini l'area verde e prima ancora di mettere a disposizione le somme necessarie alla sua sistemazione con panchine, giochi e illuminazione.