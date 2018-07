Cura delle strade, la denuncia del Pd: "Strada Provinciale 11, pessimo biglietto da visita"

È arrivata l'estate e con essa le erbe infestanti che ormai crescono indisturbate sui marciapiedi e sui cigli stradali dei quartieri della città. In merito a tale problematica arriva la denuncia del gruppo del Partito Democratico della 3^ Circoscrizione, che in settimana ha depositato una mozione sullo stato di incuria in cui versa la Strada ex Statale 11 nel tratto che va da via Croce Bianca a Basson.

Venerdì 5 luglio in Terza Circoscrizione verrà messo ai voti questo documento che, oltre alla pulizia della strada in oggetto, chiede un intervento più "strutturale". I consiglieri del PD propongono infatti di sistemare i cigli della SR11 con la messa in posa di telo pacciamatura ricoperto da ciottoli intervallandolo eventualmente con delle aiuole di arbusti e fiori.

«Da qui quotidianamente passano migliaia di automobilisti, fra cui centinaia e centinaia di turisti che si spostano dal centro verso il lago e viceversa, a cui forniamo un pessimo biglietto da visita della nostra bellissima città. Questa situazione degrado deve finire al più presto» afferma il consigliere Pd della Terza Circoscrizione Riccardo Olivieri, primo firmatario della mozione.

La Strada Provinciale 11 confina infatti con la trafficatissima SP 5 Verona-Lago, con il casello di Verona Nord dell'A22 e con l'uscita per Borgo Trento della SS 12. «Quest'estate non andremo in vacanza e questa sarà solo la prima di una lunga serie segnalazioni che faremo sullo stato di incuria dei quartieri della Terza Circoscrizione» tuonano i consiglieri Pd della Terza Circoscrizione. Intanto sul web il video-denuncia lanciato dallo stesso Olivieri in poche ore ha raggiunto già 2 mila visualizzazioni fra cui decine e decine di condivisioni, segno che questa situazione è vissuta da molti come una criticità impellente.