Grezzanella, PD: «Fallimento delle pretese autonomiste della Lega»

Il sindaco di Villafranca Roberto Dell'Oca e l'assessore regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti hanno dichiarato che, dopo trent'anni di attesa, manca solo una firma per appaltare la variante alla Strada Regionale 62, la cosiddetta Grezzanella; un'opera utile in particolare per eliminare il traffico pesante da Villafranca e Povegliano. La firma è quella del Presidente del Consiglio sul decreto per la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale. Ma per il Partito Democratico non è esattamente così. «L'opera va inserita nelle pianificazioni Anas che saranno redatte anche sulla base delle priorità che conferirà la Regione Veneto - sostengono i democratici veronesi - Il processo, quindi, è stato solo avviato. E noi faremo la nostra parte e ci impegnamo affinché siano reperite le risorse necessarie».

Il PD scaligero, però, vuole sottolineare un dato politico legato alla Grezzanella. «È la prova del fallimento delle pretese autonomiste della Lega e del centrodestra - scrivono i dem - A circa vent'anni dalla "devoluzione" dei primi anni Duemila che vide trasferire alle Regioni, dietro una forte spinta autonomista, migliaia di chilometri di strade ex statali, dopo un nulla di fatto, senza vergogna ora fanno marcia indietro. Resta solo la propaganda. A ritornare sotto la responsabilità di Anas, quindi dello Stato, sono infatti ben 725 chilometri di strade, la gran parte di quelle ricevute tra il 1998 e il 2001. Il trasferimento comprende le varianti mai realizzate in anni di chiacchiere leghiste: oltre alla Grezzanella, anche la variante alla SR10 di Legnago, la variante alla SS12 di Isola della Scala, quella alla SR11 da Peschiera a Castelnuovo e le uscite della superstrada 434 Traspolesana rispetto alle quali la Regione non è stata in grado neanche di provvedere alla manutenzione. Tocca ora allo Stato assicurare al territorio veneto la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture che la Regione non ha saputo garantire».