Spettacolo "gay-friendly" al Camploy. PD: "Basta scene d'isterismo politico"

"Riteniamo doveroso e giusto andare oltre queste scene di isterismo politico".

Cosi il Partito Democratico di Verona e i suoi consiglieri comunali intervengono sulla polemica riguardante lo spettacolo teatrale "Solo Rh" andato in scena al teatro Camploy e che ha scatenato le reazioni dei cattolici tradizionalisti, perché nello spettacolo si parla di omosessualità. Polemiche che hanno raggiunto il culmine con addirittura la richiesta di dimissioni per l'assessore alla cultura Francesca Briani. Il PD ha ricordato i risultati ottenuti a due anni dall'entrata in vigore della Legge Cirinnà e chiede di "finirla con le speculazioni politiche che prendono a pretesto qualunque cosa per fare polemica fine a se stessa, perfino un'espressione artistica come il teatro la cui funzione fin dall’alba dei tempi è di rappresentare la realtà".

Eppure c'è chi continua ad attaccare l'assessore Briani e di sponda anche il sindaco Federico Sboarina. È Pietro Amedeo, segretario provinciale di Forza Nuova. "Chi ha nominato Francesca Briani assessore alla cultura? - dice Amedeo - Un po' troppo tardi per accorgersi che è gay-friendly. Vigileremo ancora più attentamente per vedere se la coerenza e le dichiarate profonde radici tradizionali e cristiane di questa amministrazione comunale, eletta dai cittadini, sono in grado di andare fino in fondo. Una presa di posizione davvero efficace e definitiva può solo venire direttamente dal sindaco, che aspettiamo al varco per vedere quanto coraggio abbia per contrastare a viso scoperto la piovra lgbt".