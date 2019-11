Le sardine veronesi hanno una nuova fan, è Patrizia Bisinella: «Un valore in più per la città»

La consigliera comunale Patrizia Bisinella del gruppo "Fare! Verona" ha voluto spendere parole di incoraggiamento e piena condivisione del messaggio delle sardine veronesi scese in piazza per manifestare giovedì sera. «Ritengo sia un valore aggiunto per la città di Verona - ha spiegato in una nota ufficiale Patrizia Bisinella - che così tante persone decidano di scendere in piazza per manifestare il loro pensiero, questa è una dimostrazione di libertà e democrazia».

«Scorrendo le storie su instagram - ha quindi proseguito la consigliera comunale Patrizia Bisinella - ho potuto vedere che a manifestare c’era anche un signore in carrozzina con una sardina in mano. Mi è piaciuto vedere che una ragazza di poco più di vent’anni si sia fatta un selfie con quel signore».

A ricevere il favore della consigliera Bisinella, secondo quanto si apprende dalla sua nota stampa, sarebbe in particolar modo «l’idea che sta alla base del movimento», vale a dire «la volontà di osteggiare il populismo sfrenato e la demagogia fine a se stessa», nonché la richiesta di «più serietà e concretezza da parte delle istituzioni ad ogni latitudine». La stessa ex senatrice Patrizia Bisinella ha dunque concluso: «La mia speranza è quella che questo movimento possa rimanere civico, libero e svincolato da logiche di partito. Solo in questo modo alcuni giovani potranno invogliare altri giovani a partecipare ad iniziative sociali e politiche».