Mozioni sull'aborto a Verona, Pasetto: "Offensiva alle libertà fondamentali"

Così interviene Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal ed esponente a Verona dei Radicali Italiani, sulla mozione presentata dal consigliere comunale veronese Alberto Zelger in occasione dei 40 anni della legge 194. Per Pasetto, dietro a queste iniziative ci sarebbe l'influenza dell'ex vicesindaco ed ora ministro della Famiglia Lorenzo Fontana.

Con i progetti Gemma e Culla Segreta, menzionati dai consiglieri di maggioranza, si parla di incentivi economici volontari per chi decide di non abortire, dati da cittadini generosi e non dall'amministrazione comunale, e adozioni in anonimato che farebbero portare avanti gravidanze comunque non desiderate - prosegue Pasetto - Tutto ciò suona come la mercificazione economica per influenzare scelte personali per cui nessuno dovrebbe offrire compensazioni in denaro, tanto meno la politica. Per non parlare dell'ordine del giorno che vuole introdurre la sepoltura dei bambini mai nati che più che uno strumento per elaborare il dolore sembra un sottile strumento di tortura per stimolare sensi di colpa in chi ha ricorso all'aborto. Non se ne può davvero di questo populismo e questa continua offensiva alle libertà fondamentali dei cittadini.