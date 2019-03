Una giornata ecologica a Forte Procolo indetta dai consiglieri comunali di Verona

«Sabato 30 arzo alle ore 9.30, abbiamo indetto la "Giornata ecologica" con un'azione di volontariato a favore della città. - spiega la consigliera comunale Paola Bressan di Battiti per Verona - Parteciperanno i consiglieri comunali e di circoscrizione di maggioranza, gli assessori e i cittadini che vorranno aderire all'iniziativa».

In proposito è da ricordare inoltre come nella giornata di ieri, sabato 23 marzo, ha preso avvio un'altra importante iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione, vale a dire la campagna di riscoperta e valorizzazione dei forti ottocentesci di Verona. Il primo appuntamento che ha riscosso grande successo e partecipazione di pubblico, si è svolto proprio a Forte Procolo.

Tornando alla "Giornata ecologica" del 30 marzo prossimo, la consigliera Paola Bressan spiega: «In accordo e collaborazione con gli Assessori Segala, Neri e Padovani abbiamo organizzato la pulizia di Forte San Procolo, nell'ottica della salvaguardia e della valorizzazione dei forti, inserendo queste giornate ecologiche nel progetto di "Verona fortificata". Inoltre per noi il tema ambientale è molto importante e riteniamo altrettanto importante continuare ad attivarci in prima persona, - conclude la consigliera di Battiti per Verona - coinvolgendo anche la cittadinanza per sensibilizzare sempre di più le persone sui temi della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente».