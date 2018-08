Lavori programmati in settima circoscrizione, Pozzerle: "Neanche l'ombra"

230mila euro di lavori già programmati per la zona della settima circoscrizione di Verona. Lavori che saranno realizzati in due fasi, la prima che partirà nell'autunno di quest'anno e la seconda nella primavera dell'anno prossimo. L'assessore Marco Padovani ha replicato alle segnalazioni fatte dal consiglieri del Partito Democratico Stefano Vallani e Carlo Pozzerle. Per l'assessore Padovani non esistono quartieri di Serie A e quartieri di Serie B, ma semplicemente una programmazione di lavori che riguardano la riqualificazione di strade e marciapiedi che l'amministrazione Sboarina ha fatto partire fin da subito e che interessa tutta Verona, settima circoscrizione compresa.

Quello che i cittadini della settima circoscrizione vorrebbero vedere sono gli sfalci dei cigli stradali alle basse di San Michele dove, in alcuni punti, l'erba è più alta della macchine - è stata la risposta di Carlo Pozzerle a Padovani - Vorrebbero il rifacimento della segnaletica orizzontale dove sbiadita; il ripristino di un segnale di attraversamento pedonale abbattuto da più di un mese su una via di grande traffico come via Fedeli-Cernisone. La programmazione va benissimo, ciò non toglie che allo stato attuale non ci siano lavori in corso in settima circoscrizione, tanto è vero che alcuni cittadini, stufi di aspettare le promesse dei lavori programmati, hanno provveduto a proprie spese alla chiusura di pericolose buche presenti su una strada che ogni giorno percorrono per andare a casa. In conclusione i cittadini aspettano i lavori, non i programmi.