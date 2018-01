Motta licenziata da Agec, Padovani attacca Bertucco: "Opportunista"

Attacco frontale e diretto da parte del consigliere comunale di Verona Pulita Gianmarco Padovani a Michele Bertucco, consigliere per Verona e Sinistra in Comune. L'attacco arriva come reazione alle parole scritte da Bertucco sul licenziamento di Cristina Motta da direttore generale di Agec. Bertucco si è chiesto se la votazione del cda dell'azienda fosse stata motivata da valutazioni aziendali e se invece fosse la consumazione di una faida interna del centrodestra. Inoltre, Bertucco ha anche elogiato Anita Viviani che non ha preso parte alla votazione del cda.

Da signor no per eccellenza, ora scopriamo Bertucco come signore della fuga, avendo ordinato alla consigliera di minoranza in Agec da lui indicata di non partecipare al cda sottraendosi alle proprie responsabilità - dice Padovani - Ma non è finita, la metamorfosi prosegue per portare il consigliere Bertucco a signore dell'opportunismo quando suggerisce spudoratamente di fregarsene della legge e dei pareri legali per lasciare al suo posto un direttore generale illegittimo. Siamo veramente sorpresi e preoccupati della metarmosi di Bertucco, lo rivogliamo assertore della legalità, della coerenza, anche dei suoi famosi no. L'opportunismo politichese ce lo risparmi.