Ospedale Orlandi, urologo in pensione. Bigon: «Arriverà un sostituto?»

L'ospedale Orlandi di Bussolengo sarà senza urologo dal primo gennaio: il dottor Marzoli, unico specialista presente, andrà in pensione a fine anno e ancora non ci sono certezze sul suo sostituto da parte dell'Ulss 9 Scaligera. È questa l'eccellenza sanitaria veneta? Quanto tempo ci vorrà per designare il nuovo medico?.

Questo è il contenuto di un'interrogazione della consigliera regionale veronese del Partito Democratico Anna Maria Bigon e sottoscritta anche dai colleghi Claudio Sinigaglia e Bruno Pigozzo. «In assenza di comunicazioni, il servizio è a rischio, visto che il 31 dicembre è ormai alle porte - scrive Bigon - Il pensionamento non è un'emergenza improvvisa, ma fatto noto da già da inizio anno; sarebbe grave se l'Ulss 9 non avesse gestito il tutto in modo da garantire la continuità di servizio. Non vorremmo, invece, che questi ritardi fossero l'anticamera della dismissione del reparto di urologia».

E la stessa consigliera Bigon parteciperà ad un incontro pubblico organizzato dal comitato Uniti per l'Orlandi per venerdì prossimo, 6 dicembre, alle 20.30. La serata si terrà a Bussolengo, nella sala Don Bosco della parrocchia di Cristo Risorto, ed ha come titolo: «Ospedale Orlandi, non c'è più tempo? - Ospedale di comunità: tutto quello che c'è da sapere». Come relatrice, oltre a Bigon, ci sarà anche Sonia Todesco, segretario generale per il Veneto di Fp-Cgil.

Durante l'incontro si approfondiranno temi relativi all'ospedale di comunità, spiegando cosa copre il servizio e perché deve essere implementato all'interno dell'ospedale Orlandi. Sarà, inoltre, fornito uno spaccato sull'attuale situazione della sanità pubblica in Veneto dal punto di vista politico e sindacale.