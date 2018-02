Elezioni politiche, sorteggiato l'ordine dei partiti nelle schede elettorali

Tre settimane al voto. Domenica 4 marzo gli italiani sono chiamati a eleggere il nuovo Parlamento. Gli elettori andranno alle urne per la prima volta con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e riceveranno due schede, una per la Camera e una per il Senato. Come i candidati e i simboli di partito saranno disposti nelle schede è stato deciso attraverso attraverso un'estrazione a sorte avvenuta nella sede della Corte di Appello di Venezia. Mentre dal 16 febbraio in poi, se non ci saranno intoppi, sarà possibile vedere i manifesti elettorali.

Agli elettori veneti sarà consegnata una scheda elettorale per scegliere i senatori. In questa scheda il primo partito in alto a destra sarà il Movimento 5 Stelle, seguiranno poi i simboli di Forza Nuova, Partito Repubblicano Italiano Ala, Potere al Popolo, Grande Nord, la coalizione del centrosinistra, Sinistra Rivoluzionaria, Liberi e Uguali, Partito Valore Umano, Casa Pound, Popolo della Famiglia e infine la coalizione del centrodestra. L'ordine dei partiti della coalizione di centrosinistra è: Partito Democratico, Insieme Italia Europa, Civica Popolare e +Europa. Mentre l'ordine dei partiti della coalizione di centrodestra è Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Forza Italia e Lega Nord.

Per eleggere i deputati i cittadini riceveranno una seconda scheda e in questa i veronesi vedranno i partiti disposti in questo ordine: Casa Pound, Partito Valore Umano, Italia agli Italiani - Forza Nuova, Dieci Volte Meglio, la coalizione di centrosinistra, Popolo della Famiglia, Grande Nord, Partito Repubblicano Italiano - Ala, Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, la coalizione di centrodestra e infine Liberi e Uguali. Nella coalizione di centrodestra l'ordine dei partiti è Lega Nord Salvini, Noi con l'Italia-Udc, Forza Italia e Fratelli d'Italia. In quella di centrosinistra, l'ordine è +Europa, Partito Democratico, Civica Popolare e Italia Europa Insieme.

Elezioni 2018

