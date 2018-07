Funicolare, le segnalazioni di Benini (PD): "Orario e parcheggi inadeguati"

Turisti in piazzetta Santo Stefano in attesa che Agec apra la funicolare di Castel San Pietro e disabili che vorrebbero prendere la funicolare ma non sanno come arrivarci perché nei dintorni non ci sono stalli riservati.

Sono queste le segnalazioni raccolte dal consigliere comunale del Partito Democratico di Verona Federico Benini riguardanti la gestione della funicolare. Una funicolare che, secondo Benini, è "un'opera meritoria e una grande attrattiva che rischia però di rimanere una grande incompiuta vista l'inerzia del Comune a predisporre i servizi necessari".

Benini si concentra soprattutto sull'orario estivo (dalle 11 alle 21), poco adeguato ai turisti che già prima dell'orario di apertura si presentano all'ingresso. "Eppure - scrive Benini - data la fama di Verona di città turistica mordi e fuggi, Agec e Comune dovrebbero tenere conto che non tutti possono attendere l'intera mattinata".

Altro problema è la mancanza di parcheggi per disabili. Una grave pecca, per il consigliere PD che conclude: "Al di là dell'attrattiva turistica, la funicolare dovrebbe servire proprio a rendere accessibili a tutti le bellezze di colle San Pietro".