Sul nuovo stadio non si vuole perdere tempo, subito in consiglio comunale

Domani, 11 dicembre, il consiglio comunale di Verona comincerà a discutere la delibera sulla dichiarazione di pubblica utilità del nuovo stadio. E il tutto avverrà al termine della discussione dei consiglieri della commissione urbanistica, una commissione che si riunirà sia oggi sia domani prima del consiglio comunale. In commissione, è al vaglio lo studio di fattibilità del Nuova Arena Stadium, l'impianto che dovrebbe sostituire il Bentegodi in piazzale Olimpia e che dovrebbe essere realizzato attraverso un project financing, quindi con zero spese per l'amministrazione pubblica che diventerà proprietaria dello nuovo stadio al termine del contratto di gestione. Ma per dare il via al project financing, c'è bisogno della dichiarazione di pubblica utilità, la quale potrebbe essere appunto votata dal consiglio comunale già domani.

L'amministrazione comunale non vuole dunque perdere tempo, esponendosi così all'attacco del Partito Democratico, che parla di «fretta improvvisa».